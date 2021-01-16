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فيديو جراف

فيديو جراف.. القصة وراء انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

السبت 16/يناير/2021 - 01:44 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من كأس العالم للأندية 2020 بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا.

وأضاف بيان الفيفا، أنه تم التوصل مع أوكلاند سيتي والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، الا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص FIFA، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل.

ولمزيد من التفاصيل حول سبب انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية شاهد الفيديو جراف التالى.



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