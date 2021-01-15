ضبط مخزن لتخزين أسطوانات الأكسجين بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية يقوم بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلا الظروف الراهنة وتم التحفظ على 60 أسطوانة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين بورود معلومات تفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة.

وعقب تقنين الإجراءات قادة رئيس مباحث التموين حملة وتم ضبط صاحب الشركة ومداهمة مخزنه وعثر بداخله على 60 أسطوانة أكسجين وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

من ناحية اخرى أمرت نيابة طوخ بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق شب داخل مزرعة دواجن لمعرفة أسباب نشوبه، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وكشفت التحريات الأولية أن المزرعة مكونة من أربع طوابق وخالية من الدواجن والعمال الذين يعملون بها ، كما تبين من التحريات إن الحريق شب بعنبر واحد فقط بالطابق الأرضي ولا يوجد خسائر بشرية، وتم السيطرة التامة على الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن مكونة من 4 طوابق دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن مكونة من 4 طوابق وخالية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح وبالفحص تبين أن مزرعة الدواجن مكونة من أربعة طوابق وخالية ، كما أن الحريق نشب بعنبر بالدور الأرضى ويرجح ان الحريق سببه عقب سيجارة مشتعل تطاير من أحد المارة بجوار المزرعة بسب الرياح الشديدة.

كما تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطلين وفلاح وفني أشعة وبحوزتهم 648 ألف و400 جنيه سوداني و6 آلاف جنيه مصري للتجارة بها في السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.