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برلمان

نقل النواب تناقش تطوير مترو المرج - حلوان.. اليوم

السبت 16/يناير/2021 - 06:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أول اجتماع لها صباح اليوم السبت،  وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء انتخابات اللجان النوعية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، والمعروف بمترو المرج - حلوان.

ويعد اجتماع اللجنة هو الأول لها، والأول بين كافة اللجان النوعية بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بحرص من رئيسها النائب علاء عابد علي مواصلة العمل والقيام بدور اللجنة المنوط بها لدعم الدولة المصرية فى ملف النقل والمواصلات علي كافة المستويات، والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية فيما يتم من إنجازات والتغلب بالرؤي والأفكار علي ما به من إشكاليات لصالح الوطن والمواطن.

جدول  أعمال اجتماع اللجنة تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة- مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3مليون و5آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

وتستهدف الإتفاقية إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حرص اللجنة علي انطلاقة أعمالها فى الفصل التشريعي الثاني والاستفادة من جميع الكفاءات والقيادات من النواب فى دعم تطوير منظومة النقل والمواصلات بجانب ما يتم من الدولة المصرية، حيث  أن هذه المنظومة الحجر الرئيسي في التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة من خلال المساهمة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.
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