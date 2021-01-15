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اقتصاد

وزارة التجارة الصينية: توسع الواردات من المنتجات الزراعية من الدول الأفريقية

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:00 م
منتجات زراعية
منتجات زراعية
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وكالات


زادت واردات الصين من المنتجات الزراعية من الدول الأفريقية بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي خلال أول 11 شهرا من عام 2020، مما يسجل نموا إيجابيا خلال أربع سنوات متتالية، وفقا لما ذكرت وزارة التجارة الصينية.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنغ في مؤتمر صحفي أنه خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الجانبين 167.8 مليار دولار أمريكي.

وارتفع تدفق الاستثمار المباشر الصيني إلى إفريقيا بنسبة 0.04 في المائة على أساس سنوي إلى 2.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العقود الجديدة للمشاريع الهندسية التي وقعتها الشركات الصينية في أفريقيا 55.1 مليار دولار، بزيادة 13.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما قال قاو.

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وأضاف قاو إن الصين كانت أكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 11 عاما متتالية وأصبحت ثاني أكبر مستورد للمنتجات الزراعية في إفريقيا.

وقال إن الصين قد ساعدت إفريقيا في بناء أكثر من 6000 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق السريعة وما يقرب من 20 ميناء وأكثر من 80 منشأة طاقة كبيرة وأكثر من 130 مؤسسة طبية و45 أستادا و170 مدرسة.

وقال قاو إن الشركات الصينية خلقت أكثر من 4.5 مليون فرصة عمل لأفريقيا.

وأضاف قاو إن الصين ستدعم أسس التعاون الصيني الأفريقي وسترفع مستوى التعاون بين الجانبين وتدعم التنمية في أفريقيا وستبني بشكل مشترك مجتمعا صينيا أفريقيا أوثق يتمتع بمستقبل مشترك مع الدول الأفريقية.

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