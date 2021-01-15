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تعليم

أخبار التعليم|معادلة شهادة الثانوية الجيبوتية إلى الثانوية العامة المصرية.. بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس المصرية رسميا غدا

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:00 م
طلاب -صورة ارشيفية
طلاب -صورة ارشيفية
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:

استمرار فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

 

فوز طالب إعلام القاهرة بمسابقة فنون الغناء على مستوى الجامعات المصرية


غدا دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس أون لاين بجامعة حلوان

 

بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس المصرية رسميا .. غدا

 

خبير تعليمي: الوقت الحالي للطلاب هو الأهم والحاسم للمذاكرة وفرض رقابة الأهالي

 

لراغبي دراسة الصيدلة في ألمانيا.. إليك أفضل 5 جامعات

 

جامعة عين شمس تكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي


التعليم: معادلة شهادة الثانوية الجيبوتية إلى الثانوية العامة المصرية لتمكين الطلاب الجيبوتيين من دخول جامعاتنا

 

ضمن مبادرة حياة كريمة.. 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط


جامعة القاهرة تحقق طفرة في تصنيف الاستشهادات العلمية الإسباني ويبومتركس يناير 2021

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