برلماني: حقوق إنسان "النواب" أحد الأعمدة الرئيسية في الدفاع عن مصر داخليًا وخارجيًا

هنأ النائب حسن عمر ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان علي انتخابه رئيسًا اللجنة ، مشيرًا إلى أنه كان يترأس لجنة العلاقات الخارجية خلال الدورة البرلمانية السابقة وكان النائب عضوًا داخل اللجنة لمدة دور إنعقاد كامل، مؤكدًا أنه من أحد القادة المُميزين في برلمان 2015 وله أداء متميز.





وأضاف "عمر" في تصريحات له ، عقب إنضامة لعضوية لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة من أهم اللجان المُميزة داخل مجلس النواب وأكثرها حساسية في ظل التحديات السابقة والراهنة التي تواجه الدولة المصرية.



