رفع ترسيبات الطمي أسفل سواقى ميدان قارون والهدير بالفيوم

بدأ مسئولو الري اليوم في اليوم، في رفع ترسيبات الطمي أسفل سواقي الهدير على فم بحر تنهلة، فضلًا عن تطهير المجرى المائي للبحر.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال التطهير ورفع ترسيبات الطمي خلال فترة السدة الشتوية
من الأبحر والمجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة خدمة للمزارعين
وأشار المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، إلى أن سواقى الهدير الموجودة على فم بحر تنهلة بمدينة الفيوم، تأتي على أربعة فتحات على كل منها ساقية هدير، لافتًا الى تطهيرها ورفع ترسيبات الطمي منها دوريًا خلال فترة السدة الشتوية، مشيرًا أن تلك الترسيبات تؤدي لضعف المياه الداخلة إلى البحر ومنه إلى الترع المتفرعة منه.
وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن أعمال التطهير ورفع تلك الترسيبات يساعد على مرور المياه بمناسيبها المحددة، لتصل المياه للأراضى الزراعية بالنهايات، بما يخدم كافة المزارعين ويساعدهم على وصول المياه بشكل جيد ومنضبط لري أراضيهم بحصصهم المقررة.
من جانب أخر زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات.