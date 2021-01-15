رفع ترسيبات الطمي أسفل سواقى ميدان قارون والهدير بالفيوم

بدأ مسئولو الري اليوم في اليوم، في رفع ترسيبات الطمي أسفل سواقي الهدير على فم بحر تنهلة، فضلًا عن تطهير المجرى المائي للبحر.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال التطهير ورفع ترسيبات الطمي خلال فترة السدة الشتوية

من الأبحر والمجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة خدمة للمزارعين









وأشار المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، إلى أن سواقى الهدير الموجودة على فم بحر تنهلة بمدينة الفيوم، تأتي على أربعة فتحات على كل منها ساقية هدير، لافتًا الى تطهيرها ورفع ترسيبات الطمي منها دوريًا خلال فترة السدة الشتوية، مشيرًا أن تلك الترسيبات تؤدي لضعف المياه الداخلة إلى البحر ومنه إلى الترع المتفرعة منه.





وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن أعمال التطهير ورفع تلك الترسيبات يساعد على مرور المياه بمناسيبها المحددة، لتصل المياه للأراضى الزراعية بالنهايات، بما يخدم كافة المزارعين ويساعدهم على وصول المياه بشكل جيد ومنضبط لري أراضيهم بحصصهم المقررة.





من جانب أخر زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات.





وبحث آليات تذليل العقبات لتدخل المستشفيات بكامل طاقتها الخدمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ومديري مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن زيارة المحافظ لمديرية الصحة تأتي في إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات بها، والوقوف على سير العمل والآداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدّم الشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي.





مثمنًا دورهم الإيجابي فى الوقوف صفًا واحدًا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للتصدى للموجة الثانية لجائحة كورونا.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد على تحمل المسئولية للخروج من تلك الفترة الحرجة لانتشار فيروس كورونا، مشددًا على العمل بكل جدية ومواصلة التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمة بشكل أكثر إيجابية، والاستفادة من آليات المواجهة الناجحة خلال الفترة الماضية، موجهًا برفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.