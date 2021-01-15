الفائزة بجائزة أفضل معلمة تربية رياضية: حصص الألعاب تقلل العنف المدرسي

قالت عبير الخولي، الفائزة بجائزة أفضل معلمة تربية رياضية في مؤتمر المرأة العربية، إن النسخة الثانية من المؤتمر انطلقت في القاهرة بعنوان "معا لمكافحة العنف ضد المرأة".



وتابعت عبير الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2": عندما علمت بالمؤتمر والجائزة قمت بالتقدم إلى المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، كان هناك عدة شروط يجب توافرها قبل التقدم إلى الجائزة منهم التكريمات والإنجازات التي حصلت عليها، بالإضافة إلى تقرير يوضح تعاملها مع الطلاب خلال الحصص التدريبة.



وأوضحت: تقدم ما يقارب 2000 معلمة على مستوى العالم العربي، وبعد التقييم تم الموافقة على 12 معلمة فقط، مشيرة إلى أنها كانت تمثل وزارة التربية والتعليم خلال هذه المسابقة مع معلمة أخرى تمثل الأزهر الشريف.



واسترسلت: الحصص الرياضية تعمل على تقليل ظاهرة العنف المدرسي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب لدى الأطفال من خلال تنمية اللياقة البدنية الخاصة بهم ودعمهم.





