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باحث: إدراج الإخوان ضمن قوائم الإرهاب في أمريكا قريبا.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:56 م
حركة حسم
حركة حسم
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نورهان رأفت
قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، تعليقا على خلفية إدراج أمريكا لحركة حسم ضمن قوائم الإرهاب، إن هذا القانون سيسمح للتعامل والصد المباشر لكل من ينتمي لتلك الجماعات خاصة بعد إدراج هذا التنظيم ، وقيادته المعروفة بتركيا.

وأضاف منير أديب ، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن الأشخاص الذين تم وضعهم ، في قوائم الإرهاب ، هم أشخاص اعتبارية ، موجودة بتركيا، ومنهم من هم معروضين على القضاء المصري، ولهم بعض الأنشطة الإرهابية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية ، جماعة الإخوان ، ضمن قوائم الإرهاب ، وخاصة بعد المشاريع التي قدمت من الكونجرس الأمريكي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب .

ولفت إلى أنه يعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية، قطعت الطريق أمام الإدارات القادمة، في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، بهذا القانون ؛ مما يجعل فكرة مواجهة الأخوان أمر غير مهم.

وأوضح أن قرار الخارجية الأمريكية ، سيضع الإتحاد الأوروبي ، أمام التزامات حقيقة ، في مواجهة المليشيات التابعة للإخوان.

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