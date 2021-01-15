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برلمان

برلمانية: توفيق أوضاع العاملين بالدولة والتأمين على العمالة المؤقتة أهم أولوياتي

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:49 م
عاملين
عاملين
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ماجدة بدوي

قالت سناء السعيد، عضو  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تسعي خلال الفترة المُقبلة لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021 ، إلي توفيق أوضاع العاملين بالدولة والخاص بالبدلات والاجور وذلك بما يتوافق وطبيعة العمل.
 
وأكدت "السعيد" في تصريحات لها، عقب إنضامها لعضوية اللجنة، أن من أهم القضايا التي سوف توليها إهتمامًا الفترة القادمة تعديل مشروع الخدمة المدنيه وتسويات العاملين الخاصة بالمؤهلات أثناء الخدمه، بالإضافة إلي تقديمها لعدد من مشروعات القوانين، والتي من أهمها مشروع قانون التأمين علي العمالة المؤقته.
 
وأوضحت عضو قوي عاملة النواب، إلي أنها سوف تلقي الضوء أيضًا علي قضية شروط شغل الوظائف ومعايير الاختيارعلي مبدأ الكفاءة.

وكانت قد انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25 وفقا لجدول أعمال الجلسات، أمس الخميس، حيث جرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائة.
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