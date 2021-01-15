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برلمان

مارجريت عازر: الدولة المصرية تخوض الحرب مع الإرهاب بمفردها

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:10 م
مارجريت عازر
مارجريت عازر
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القسم السياسي

قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب السابق ، إن الدولة المصرية تخوض حرب مع الإرهاب بمفردها، دون وجود أي مساعدات خارجية لها، علي الرغم من إنتشار الإرهاب في كثير من دول العالم .

وأشادت عضو البرلمان السابق  في تصريحها الخاص لـ"صدي البلد"  بإدراج حركة أنصار بيت المقدس وحسم ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدة علي أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر ذادت إصرار وجهد رجال الجيش والشرطة. 

وحذرت عازر من خطورة الإرهاب الفكري وما قد يحدثه من ضرر ، بسبب سهولة إنتشارة والترويج له بسهولة من خلال منصات قوى الشر التي لا تمل من نشر هذا الفيرس علي منابرها، مؤكدة علي اهمية دور وسائل الإعلام في تنوير الرأي العام وزيادة التكاتف والتماسك بين أفراد الوطن .

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أدرجت  تنظيمي "أنصار بيت المقدس" و"حسم" في مصر ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب، موضحة في بيان لها، إنها أضافت تنظيم "انصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم داعش، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة (أوفاك).
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