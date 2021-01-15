اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بـ الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قطع المياه عن المناطق " المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتي منطقة الطوابق " ، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتي الساعة السادسة من صباح غدا السبت.





وأوضحت محافظة الجيزة أن هذا القطع يأتي لإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم علي خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



