ميدو ناعيا مدلك المنتخب المصري: كان أبا لنا جميعا

نعى الكابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني لما يقرب من 40 عاما.









وكتب ميدو عبر تويتر قائلا "‏‏كابتن حسنين حمزه الله يرحمه كان أب لنا جميعا اكتر واحد لعبت معاه طاوله في حياتي كان لاعيب طاوله كبير وكان طبعا عظيم في عمله واحد من افضل المدلكين..الله يرحمه".





وأعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الرسمية وفاة حسنين حمزة مدلك منتخب مصر الوطنى.





وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء على النحو التالي:





لقي حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني لما يقرب من 40 عاما وجه ربه صباح اليوم إثر أزمة صحية تاركا إرثا ضخما من محبة كل من تعاملوا معه من أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخباته الوطنية.





ويعد الراحل الكبير شاهدا على انجازات الكرة المصرية ، حيث كان عضوا بالجهاز الطبي للمنتخب الاوليمبي خلال دورتي لوس انجلوس 1984 وبرشلونة 1992 الأولمبيتين والمنتخب الوطني الأول في كأسي العالم 1990 و 2018 بالإضافة إلى مشاركته المنتخب الوطني مع إحرازه أربعة كئوس أمم أفريقية أعوام 1998 و 2006 و 2008 و 2010.









والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء وأعضاء لجان الاتحاد ومديرو الإدارات وأفرع الاتحاد والعاملون بها والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخبات الوطنية ينعون ببالغ الحزن الراحل الذي كان وسيظل أحد العلامات البارزة في المنتخبات الوطنية ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله وكل محبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".