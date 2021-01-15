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منوعات

علماء: سلالة كورونا البرازيلية متواجدة في بريطانيا منذ فترة

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أكدت عالمة بريطانية بارزة، اليوم، أن أحد المتغيرات البرازيلية لفيروس كورونا الذي يخشى أن يعيد إصابة الناجين موجودة بالفعل في المملكة المتحدة منذ فترة .

قالت البروفيسور ويندي باركلي ، رئيس وحدة الأبحاث الجديدة التي تقودها الحكومة لدراسة طفرات فيروس كورونا ، إن السلالة المتواجدة بالبرازيل ربما تم إدخالها إلى المملكة المتحدة منذ بعض الوقت ، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

 كشفت عالمة الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن عن وجود نوعين مختلفين من المتغيرات فيروس كورونا البرازيلية ، وأن نوعًا واحدًا فقط رصد في بريطانيا.

 لم تكشف عن الاختلافات بين الاثنين ، لكن يعتقد أن كلاهما يشتركان في طفرات على بروتينات سبايك الخاصة بهما مما يجعلهما أكثر عدوى وقد يساعدهما في الحصول على مناعة سابقة من اللقاحات والإصدارات القديمة من الفيروس.

يأتي ذلك على الرغم من ادعاء هيئة الصحة العامة في إنجلترا مؤخرًا أنها لم ترصد أي حالات لسلالة برازيلية.  

وفي وقت سابق من صباح اليوم ، قال وزير النقل جرانت شابس إنه "ليس على علم" بأي حالات من السلالة البرازيلية.

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