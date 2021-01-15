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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. فيفا يهنئ الحضري بعيد ميلاده.. أيتن عامر تسجل أغنية لأول مرة بصوتها

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:08 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على مدار اليوم نستعرض أبرزها.



هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق بعيد ميلاده ال 48

ونشر الفيفا عبر صفحته الرسمية باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لعصام الحضري وعلق عليها قائلا "‏ عيد ميلاد سعيد لحارس المرمى المصري عصام الحضري دخل السد العالي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ48، التاريخ في ‎#كأس_العالم روسيا 2018 مع منتخب مصر ‎كأكبر لاعب يُشارك في البطولة وواصل تألقه بعدما أصبح أول حارس مرمى أفريقي يصد ركلة جزاء في النهائيات!".







شارك الفنان ماجد المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديده له من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وظهر ماجد المصري بحالة صحية جديدة ومتبسما بالصورة وعلق قائلا "صباح الفل على كل الغاليين". 







اعلنت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تسجيلها أغنية جديده بصوتها لأول مره. 

ونشرت ايتن عامر صورة لها مع فريق عمل الاغنية وعلقت قائلة "قررت اعترف  ، انا سجلت اول اغنية ليا و هنصورها قريب جدا فى اول تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز 
مع فريق عمل مبيهزرش الحان المبدع اللى كان نفسي اشتغل معاه من زمان اوى ( وليد سعد ) كلمات صاحب القلم الدهبي" تامر حسين"  توزيع المتميز" احمد ابراهيم" هندسة صوتية المهندس العبقرى " ياسر انور "اخراج اختى و عشرة العمر "بتول عرفة ".







علق محمد الجارحي عضو مجلس النواب على انتخابه وكيلا للجنة المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب. 

وكتب محمد الجارحي عبر حسابه بإنستجرام قائلا "بفضل الله وتوفيقه تم انتخاب للجنة المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر، داعيًا الله أن يوفقني وزملائي باللجنة لتحقيق انطلاقة قوية لتلك المشروعات ومحاولة الوقوف على معوقاتهاوالسعي لتذليل مايقف أمام انطلاقتها من صعوبات وبما يحقق الخير والنفع للوطن والمواطن ".  
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