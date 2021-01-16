جامعة عين شمس في أسبوع | تدريب قيادات و أئمة وزارة الأوقاف.. استمرار عمليات التعقيم والتطهير بجميع الكليات للوقاية من كورونا .. انطلاق أولي المحاضرات العلمية لمركز الدراسات البردية

_ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس و وزارة الأوقاف

_ دورة إعداد الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس "أونلاين"













شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس و وزارة الأوقاف استمرار عمليات التعقيم والتطهير وانطلاق أولي المحاضرات العلمية لمركز الدراسات البردية في العام الجديد .

وقع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور الدكتو هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب و عدد من قيادات و أئمة وزارة الأوقاف.





ويهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية للأئمة و الواعظات في عدد من المجالات ، من خلال الاستعانة بالأساتذة والخبراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس ، وذلك انطلاقًا من أهمية التدريب في حياة الفرد وانعكاسه على المجتمع ، و حرصًا على توسيع قاعدة التواصل المجتمعي للأئمة و الواعظات مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية والمدنية.









وتشمل مجالات التعاون المشترك تدريب الأئمة و الواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها، و دورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع بالإضافة إلي دورة للمهارات الإعلامية ، و اختتمت مراسم توقيع البروتوكول بتبادل الدروع .









ومن جانب اخر نظم مركز الدراسات البرديه والنقوش بجامعه عين شمس أولي محاضراته العلميه في العام الجديد 2021 وذلك امس الموافق الخميس 14 يناير الساعه السادسه مساءا.





المحاضره بعنوان " فول و قطن وبردى أسس دراسه النباتات الاثريه بمصر " ، يدير اللقاء أ.د. ممدوح الدماطى أستاذ الاثار المصرية القديمة والقائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووزير الاثار السابق .





يحاضر في اللقاء الذي سيتم عبر الانترنت من خلال تطبيق زووم الدكتوره منى الله الدري من وزارة السياحة والآثار





وفي إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة أ .د محمود المتيني على استمرار عمليات التطهير والتعقيم الشاملة لكافة الأبنية و الملحقات بالجامعة .

قام قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و إشراف أ. سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون القطاع ، بعمليات التعقيم والرش للمباني الإدارية ومبنى الأمناء المساعدين و إدارة الوقت ومقرات الحركة والنقل و مقرات وزارة الآثار وشركة وادي النيل و كافة الممرات والطرقات وملحقات الحرم الرئيسي بالجامعة. كما تضمنت أعمال الرش والتطهير تعقيم البوابات الرئيسية والخلفية المخصصة لدخول وخروج الأفراد بالحرم الرئيسي للجامعة.





يأتي ذلك في إطار خطة مجابهة وباء COVID-19 العالمي، وحفاظًا على سلامة كافة الأطقم الإدارية ومرتادي الجامعة.









كما اعلن مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس عن فتح باب التقدم لدورة إعداد الحقيبة التدريبية P.T.P والتى ينظمها المركز "أونلاين" بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب في ضوء البروتوكول المبرم ما بين الطرفين .





يحاضر في الدورة التى تعقد فى الفترة 28 - 30 يناير الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار .





يتضمن البرنامج الخاص بالدورة دليل المدرب ودليل المتدرب وأنشطة وتمارين وألعاب تدريبية ونماذج تقييم وفيديوهات وباوربوينت ( power point).