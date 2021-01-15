البيت المحمدي تستكمل قراءة كتاب الشفا بنية رفع البلاء من فيروس كورونا

أوشكت مؤسسة البيت المحمدي برئاسة فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء على الانتهاء من قراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى لمؤلفه العلامة القاضي أبي الفضل عياض بنية رفع البلاء، وذلك عبر البث المباشر وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وقرأ عدد من الشيوخ والشباب والمحبين الأجزاء الأخيرة منه وأهمها مايجب للنبي صلى الله عليه وسلم ومايستحيل في حقه أويجوز عليه ومايمتنع أويصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه، وقد قام بالقراءة الشيخ السيد شلبي، والشيخ شهاب الدين الأزهري، والشيخ أحمد عصام، والشيخ على زينهم، والشيخ أشرف عبدالناصر، والشيخ إبراهيم سيف الدين، والشيخ أحمد عافية، والدكتور مبارك الإسناوي، والدكتور على شمس الدين، والشيخ شهاب مبروك، والمهندس محمد عبدالله، والشيخ محمد شلبي والشيخ يوسف خليل، والمهندس عمرو البدري.



