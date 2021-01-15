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ديني

البيت المحمدي تستكمل قراءة كتاب الشفا بنية رفع البلاء من فيروس كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:06 م
البيت المحمدي تستكمل
البيت المحمدي تستكمل قراءة الأجزاء الأخيرة من كتاب الشفا
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محمد شحتة
أوشكت  مؤسسة البيت المحمدي برئاسة فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء على الانتهاء من قراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى لمؤلفه العلامة القاضي أبي الفضل عياض بنية رفع البلاء، وذلك عبر البث المباشر وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقرأ عدد من الشيوخ والشباب والمحبين  الأجزاء الأخيرة منه  وأهمها مايجب للنبي صلى الله عليه وسلم ومايستحيل في حقه أويجوز عليه ومايمتنع أويصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه، وقد قام بالقراءة  الشيخ السيد شلبي، والشيخ شهاب الدين الأزهري، والشيخ أحمد عصام، والشيخ على زينهم، والشيخ أشرف عبدالناصر، والشيخ إبراهيم سيف الدين، والشيخ أحمد عافية، والدكتور مبارك الإسناوي، والدكتور على شمس الدين، والشيخ شهاب مبروك، والمهندس محمد عبدالله، والشيخ محمد شلبي والشيخ يوسف خليل، والمهندس عمرو البدري.

يذكر أن كتاب الشفا تناول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته، وكل مايتصل به من فضائل، وحقوق وواجبات، وجاء في أكثر من 800‪ صفحة، وأن مؤسسة البيت المحمدي  تحيى ماكان يفعله العلماء السابقين، والشيوخ الأزاهرة من جلسات علمية يتضرعون  فيها إلى الله بأن يكشف الغمة ويرفع  البلاء حين كانوا يفزعون إذا اشتد بهم الحال متوسلين  إلى الله  بأحب خلقه إليه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقرأون  القرآن وصحيح البخاري و كتاب الشفا الذي  اعتني بقراءته علماء الأمة الإسلامية، وكان الإمام أبوالحسن الشاذلي يقرؤه بمصر، ويحضر لسماعه في مجلسه سلطان العلماء العز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، والحافظ المنذر وغيرهم من العلماء، ومن المقرر أن يعقد مجلس ختام قراءة الكتاب الأسبوع المقبل
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