مخرج "حنة ورد": أبطال الفيلم شخصيات حقيقية ولم يسبق لهم التمثيل

وفي سياق آخر أكد المخرج مراد مصطفى فوز فيلمه القصير "حنة ورد" بالجائزة الأولى لمهرجان Rhode Island.





وقال مصطفى: "حنة ورد يفوز بالجائزة الأولي من المهرجان المؤهل للاوسكار والبافتا (Rhode Island International Film Festival ) في دورته ال٢٤".





كان فيلم "حنة ورد" قد حصل مؤخرا على جائزة احسن ملابس بمهرجان دالاس امريكا للمصمم جهاد اسامة.





الفيلم شهدت مسابقة مهرجان كليرمون فيران انطلاقه لأول مرة مع بداية العام الجاري، وتعطل قطاره نسبيا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.





روى مراد مصطفى، مخرج فيلم حنة ورد، عن الفيلم، قائلا: إن الفيلم تدور أحداثه عن حنانة سودانية تعمل في مصر وتصطحب ابنتها "ورد" معها في أعمالها، منوها إلى أن الفيلم يدور عن المصريين في المقام الأول فهو يتحدث عن شخصيات متواجدة في الشارع المصري، ولكن بعيون سيدة سودانية وابنتها.وأضاف "مصطفى" خلال حواره ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد2"، أنه كان يهدف أن يكون الفيلم مزيجا بين الفيلم الوثائقي والروائي، معقبا: كل أفراد الفيلم شخصيات حقيقة وليسوا ممثلين، منوها إلى أنه تعامل مع فريق العمل باحترافية حتى يخرج الفيلم بهذا الشكل.وتابع: تذهب حليمة "الحنانة" إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتي تتجول داخل الشقة و تستكشف المكان بفضول الأطفال.