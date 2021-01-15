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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وزير الشباب والرياضة.. صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:16 م
صدى البلد
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مروة فاضل
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له ، تأتى تلك الزيارة على هامش تفقد الأعمال الإنشائية لفرع نادى سيتى كلوب بإستاد مدينة شبين الكوم، في إطار تنفيذ توجه الدولة لدعم وتطوير الرياضة . جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ.

رحب محافظ المنوفية بوزير الشباب والرياضة على أرض المنوفية ، وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على التعاون الكامل والمشترك للنهوض والارتقاء بالقطاع الرياضي بالمحافظة لتقديم خدمات رياضية أفضل لأبناء المنوفية.

كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية بمختلف نطاق المحافظة بهدف توسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب المنوفى.

ومن المقرر أن يقوم محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة بتفقد منشآت فرع نادى سيتى كلوب بشبين الكوم للوقوف على مدى حجم التجهيزات ونسب التنفيذ التي تمت على أرض الواقع بهدف خدمة أفراد المجتمع المنوفى وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم فضلا عن إيجاد متنفس حضاري للأهالي.
محافظ المنوفية يستقبل وزير الشباب والرياضة.. صور
محافظ المنوفية يستقبل وزير الشباب والرياضة.. صور
محافظ المنوفية يستقبل وزير الشباب والرياضة.. صور
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