محافظ المنوفية يستقبل وزير الشباب والرياضة.. صور

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له ، تأتى تلك الزيارة على هامش تفقد الأعمال الإنشائية لفرع نادى سيتى كلوب بإستاد مدينة شبين الكوم، في إطار تنفيذ توجه الدولة لدعم وتطوير الرياضة . جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ.





رحب محافظ المنوفية بوزير الشباب والرياضة على أرض المنوفية ، وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على التعاون الكامل والمشترك للنهوض والارتقاء بالقطاع الرياضي بالمحافظة لتقديم خدمات رياضية أفضل لأبناء المنوفية.





كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية بمختلف نطاق المحافظة بهدف توسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب المنوفى.



