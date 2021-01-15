الوطنية للأوبئة تحذر من تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا

حذر الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، من فكرة تأخر حصول المواطنين على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، مشير إلى أن هناك حالة من القلق بشأن توفير الجرعة الثانية للمواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى في الوقت المناسب.





وأضاف حجاوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مناعة الشخص من الفيروس لا تحدث إلا عند تناول جرعتين من لقاح فيروس كورونا، وعند تأخر المدة بين الجرعتين لا تتكون المناعة لدى الفرد.





وطالب عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الدول الغنية القادرة على توفير اللقاحات بضرورة توفيره للدول غير القادرة، مؤكدا أنه لن تحدث مناعة مجتمعية دولية إذا اقتصر الأمر على بعض الدول دون غيرها.



