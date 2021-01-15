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فن

بين الماضي والحاضر.. راغب علامة يسترجع ذكريات طفولته بصورة

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك الفنان راغب علامة، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مسترجعا ذكريات طفولته بصورة له.

 

وعلق عليها، قائلا: "بين الماضي والحاضر"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

 

وفي سياق متصل أعلن راغب علامة من خلال فيديو قصير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن انتظاره لوصول لقاح فيروس كورونا.  

 

وقال علامة من خلال الفيديو: "كل يوم بيتطور موضوع لقاح كورونا، ومن كام شهر كنت خايف كتير من اللقاح". 

 

وأضاف علامة: "لكن اليوم الخطر هو كورونا نفسها، منتظر اللقاح يوصل لبنان لأكون أول من يأخذه". 

 

يذكر أن الفنان اللبنانى راغب علامة التقى مع الهضبة عمرو دياب في دبى، وأظهر "فيديو" لقاءهما فى مدينة دبى خلال رأس السنة. 

 

وظهر النجم راغب علامة، من خلال الفيديو، وهنأ الهضبة بألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، قائلًا: "أنا قابلت عمرو دياب وقولت لعمرو لأنا يا لاء"، ورد النجم عمرو دياب عبر حسابه قائلاُ: "يا أنت يا لأ يا راغب مبسوط أنى شوفتك يا حبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعًا.

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