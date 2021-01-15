أخبار التكنولوجيا .. خمسة هواتف قادمة بدون شواحن .. وعيوب قاتلة في هواتف Galaxy S21

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
منذ ساعات، كشفت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت وضع شركة Xiaomi شاومى الصينية، على القائمة السوداء للتعاون التجارى، باعتبارها شركة عسكرية صينية، تهدد الأمن القومى الأمريكى.
بعد إطلاق Galaxy S21.. خمسة هواتف قادمة بدون شواحن
فى الفترة الأخيرة، فاجئتنا شركات الهواتف الذكية، بداية من شركة آبل التى اتخذت قرار عدم بيع شواحن مع هواتفها الذكية، آيفون 12 التى تم إطلاقها فى نهاية العام الماضى 2020 ، مع بداية العام الجديد قررت شركة شاومى السير على نفس النهج والقيام بإطلاقXiaomi Mi 11 أيضا بدون شواحن، ثم جاءت أمس شركة سامسونج لتطلق هواتف Galaxy S21 بدون شواحن.
أعلنت شركة أوبو Oppo، خلال العام الماضي عن هاتف A93، بمعالج Helio P95، واليوم تابعته الشركة الصينية بإصدار جديد يقدم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، تحت اسم Oppo A93 5G.
أصدرت شركة سامسونج هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، وهى عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra ، وبسعر أرخص من هواتف Galaxy S20 ، ولكن هل تستحق فعلا الهواتف الشراء وما هى العيوب التى قد تدفع المستخدمين للتخلى عنها.
تهدد سياسة الخصوصية المحدثة من واتسآب WhatsApp، أكثر من مليارى مستخدم على مستوى العالم من بينهم 400 مليون مستخدم في الهند وحدها فقط، حيث تعتبر الدولة الآسيوية من أكبر الأسواق استخداما لتطبيق التراسل الفورى الأشهر.
بينما يستمر تطبيق تيليجرام Telegram، في النمو واحتلال العناوين الرئيسية لفوزه على منافسه واتساب Whatsapp، حيث شهدت المنصة ارتفاعا في عدد مستخدميها في الأيام الأخيرة نظرا لكونه أكثر أمانا وخصوصية من تطبيق التراسل المملوك لفيسبوك، بعد الانتقادات بشأن مخاوف الخصوصية التي وجهت للتطبيق الأخير بعد إعلانه عن شروط خدمته الجديدة، قدم الخبراء بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من "تيليجرام".
أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، منذ ساعات هواتفها الرائدة للعام الجديد Galaxy S21 ، عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، وهى أول هواتف رائدة تطلقها شركة سامسونج بدون شواحن، على خطى شركة آبل الأمريكية بعد إطلاق هواتف آيفون 12 نهاية العام الماضى بدون شواحن أيضا للحفاظ على البيئة من التلوث التكنولوجى.
على الرغم من الضجة التي أثارتها سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب WhatsApp، فورا الإعلان عنها، والتي تسبب في غضب مستخدميه حيث تجبرهم على الموافقة على الشروط الجديدة والتي ستشارك بدورها بيانات مليارى مستخدم حول العالم مع موقع فيسبوك، إلا أن فريق تطبيق التراسل الأشهر يعمل على تقديم ميزات جديدة للمستخدمين.
كشفت شركة سامسونج العالمية عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21، والتي أعلنت عنها من خلال حدث Unpacked، وهي تضم ثلاثة طرازات رئيسية جديدة بسعر باهظ، إلى جانب سماعات الرأس اللاسلكية Galaxy Buds Pro، وأجهزة تعقب العلامات الذكية.