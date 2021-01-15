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رياضة

أحدهم يخطط لشراء صلاح.. كل ما تريد معرفته عن قائمة مرشحي رئاسة برشلونة

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
كشف المجلس الانتخابي لنادي برشلونة، أمس الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة نادي برشلونة الإسباني كلا من خوان لابورتا، وفيكتور فونت وتوني فريتشا.

وكان مقرر أن تقام الانتخابات في نادي برشلونة الإسباني على مقعد الرئيس يوم 24 يناير المقبل، إلا أنها تأجلت اليوم الجمعة بشكل رسمي، بسبب فيروس كورونا.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز المعلومات عن المرشحين لرئاسة برشلونة:

1- خوان لابورتا:

خوان لابورتا هو من مواليد 29 يونيو عام 1962 بمدينة برشلونة.

تولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة في الفترة من 2003 حتى 2010، وأحدث ثورة كبيرة مع برشلونة، وتعاقد مع العديد من النجوم مثل رونالدينيو وإيتو وهنري كما جلب ريكارد لتدريب الفريق، وأيضا بيب جوارديولا الذي أحدث تغييرا كبيرا في تاريخ النادي الكتالون.

ووفقا لبعض التقارير الصحفية،  بإن خوان لابورتا يستهدف "حال فوزه في الانتخابات" التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لخلافة ليونيل ميسي، حال قرر النجم الأرجنتيني الرحيل عن برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير،  إلى أن لابورتا لن يضم  محمد صلاح إلى برشلونة، حال قرر النجم الأرجنتيني الاستمرار مع البلوجرانا.

فيكتور فونت:

ينوي فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة تعيين جوردي كرويف ابن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف في منصف المدير الرياضي، وتعيين تشافي هيرنانديز في منصب المدير العام؟

أهم ما يميز فيكتور فونت هو علاقته بأهم رجال الأعمال في مدينة برشلونة، كما أنه يحظي بدعم  العديد من المؤسسات الإعلامية الكبيرة، وغرفة الصناعة والتجارة في إقليم كتالونيا.

توني فريتشا:

تعد هذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها توني فريشا لرئاسة برشلونة، حيث سبق وأعلن ترشح لرئاسة النادي عام 2015، لكن جوسيب بارتوميو نجح في حسم مقعد الرئاسة لصالحه وقتها.

كما سبق لـ توني فريشا العمل في إدارة نادي برشلونة مع خوان لابورتا في الفترة من 2003 حتى 2005.
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