ننشر سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 16 من يناير 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .
ويقدم المصرف العربى افضل سعر شراء للدرهم الاماراتى مسجلا 4.26 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا:
سعر الريال السعودى فى البنوك فى مصر اليوم
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.21 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.20 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.23جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.21 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.18 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.20 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.23جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.