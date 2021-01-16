ننشر سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك اليوم

ويقدم المصرف العربى افضل سعر شراء للدرهم الاماراتى مسجلا 4.26 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .



وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

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