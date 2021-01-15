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تعليم

علوم حلوان تبدأ مناقشة الرسائل العلمية أون لاين

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، ان الكلية سوف تبدأ فى مناقشة الرسائل العلمية ابتداء من اليوم وفق شروط وضوابط تم وضعوها .

وصرح الدكتور عماد ابو الدهب بأن الكلية إلتزمت بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وقد تم توفير الدراسة من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة (ميكروسوفت تيم)، وتم رفع المناهج عليها  لطلاب الدراسات العليا وتم التواصل معهم على المنصة التعليمية

وأوضح أبو الدهب أن مناقشة الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا سوف تتم من خلال الاونلاين على ابلكيشن زوم، بحضور الطالب والدكتور المشرف على الرسالة فى جلسة على الابليكيشن وسوف يتم تسجل نسخة من جلسة مناقشة الرسالة ويحتفظ بها فى الكلية لإجراء إجراءات التوقيع وتسجيل واعتماد الرسالة من الكلية .



وأشار إلى أن الكلية كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل والابحاث العلمية لطلبة الدراسات العليا فى خلال الاسبوعين الماضين وقد تقرر عودتها ابتداء من اليوم .

وأعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١. 

وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :- 

- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 

- بيان تقديرات. 

- أصل شهادة الميلاد. 

- صورة البطاقه الشخصية. 

- عدد (٦) صور شخصية. 

- الموقف من التجنيد للذكور. 

- شهادة حسن سير وسلوك. 

- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.

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