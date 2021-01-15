القتل الرحيم.. إعدام حمامة سافرت من أمريكا لأستراليا.. ما القصة؟





وصلت تلك الحمامة عن طريق الخطأ من الولايات المتحدة إلى أستراليا ، فربما وصلت على متن سفينة شحن قطعت المحيط الهادئ، أو قد قطعت هذه المسافة بنفسها ، وتبين أنها حمامة رياضية خاضت سباقا في ولاية أوريجون الأمريكية في 29 أكتوبر، واختفت منذ ذلك الحين، بحسب وكالة أ سوشيتيد برس.





كيفن سيلي أحد سكان ملبورن، عثر على هذه الحمامة في فناء منزله تحديدًا يوم 26 ديسمبر، لكن وزارة الزراعة في أستراليا تخطط لإعدام هذه الحمامة بسبب انتهاك إجراءات الحجر المنزلي ووجود مخاوف من احتمال نقلها لأمراض معدية للحيوانات والطيور المحلية، من الخارج.





وزارة الزراعة الأسترالية أصدرت بيانا بشأن تلك الحمامة ، حيث قالت :" "القتل الرحيم لهذه الحمامة، أفضل طريقة لحماية قطاع الدواجن والطيور البرية في البلاد"، ولم تستبعد الوزارة احتمال "إعادة ترحيل" هذه الحمامة إلى الولايات المتحدة إذا وافق الجانب الأمريكي.





13 ألف كيلو متر قطعتها حمامة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أستراليا ، لتلقى مصيرها بقرار إعدامها من وزارة الزراعة الأسترالية ، وذلك خوفًا من أن تكون تلك الحمامة ناقلة للعدوى والبيكتريا للطيور والحيوانات المحلية في أستراليا.