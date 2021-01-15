ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

جزاء الصبر على الظالم.. أمين الفتوى يوضح

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:49 م
جزاء الصبر على الظالم
جزاء الصبر على الظالم .. أمين الفتوى يوضح
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصبر فيه الأجر والثواب للمسلم على من ظلمه، قال تعالى" وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن يوم القيامة المظلوم له حسنات كثيرة،  ومايحدث الآن من وسوسة لعدم مسامحته هو من  الشيطان  لإفساد الثواب كلها وساوس شيطانية.

ادعية واردة فى أحاديث نبوية لرد الظلم

وأما من الأحاديث، فقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في جملة منها في كتابه (الوابل الصيب) عند لقاء العدو ومن يخالف سلطانًا وغيره قال: في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قومًا قال: "اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم".

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: "اللهم أنت عضدي، وأنت ناصري، وبك أقاتل ".
وورد عنه أيضًا أنه كان في غزوة، فقال: "يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين" قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خفت سلطانًا أو غيره فقل: "لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك".

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزها سب الديك.. تعرف على 13 كلمة يُكره للرجال قولها

دعاء الأرق..أحاديث صحيحة عن الرسول

هل يجوز الدعاء على أحد ظلمني وأنا أصلي ؟ شاهد رد الإفتاء

نجنا مما نخاف.. دعاء الحفظ من كل مكروه وسوء ومرض

هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة إذا سمعت اسم النبي؟ الإفتاء ترد.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. الفيفا يحسم مصير كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي

متفوقا على رونالدو وميسي.. محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 5 لاعبين في العالم

يفعله الكثيرون.. خطيب المسجد النبوي يحذر من داء خطير وشر مستطير

متأثرا بـ كورونا.. وفاة القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة العذراء بمدينة نصر

بعد شروطه الإجبارية الجديدة.. واتساب يفاجئ مستخدمي أندرويد بميزة جديدة

أخبار التوك شو.. انخفاض أعداد إصابات كورونا.. وهانى الناظر يوجه رسالة مهمة للمتعافين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتل الرحيم.. إعدام حمامة سافرت من أمريكا لأستراليا.. ما القصة؟

بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس؟.. إليك الفوائد والأضرار