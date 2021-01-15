صفاء الطوخي: بابا وماما لم يساعدونى في دخول الفن





وقالت صفاء الطوخى، خلال حوارها مع برنامج "3 ستات"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن والديها لم يتوسطان لدخولها مجلس الفن، لافتة إلى أن والدها متحفظ بعض الشيء، لأنه كان يريدها أن تصبح كاتبة.





وأوضحت صفاء الطوخى، أنها بدأت مجال الفن من المسرح، وكان أول أدوارها السينمائية الحقيقية في فيلم "الغريب"، إضافة إلى بدايتها مع المخرج يوسف شاهين فى فيلم المهاجر، قائلة: "كنت مبهوره بيه جدا".





وتابعت صفاء الطوخى قائلة:" بابا حضر مرة مسرحية بقدمها وقعد فى آخر المسرح وسجل ملاحظات على تمثيلى، وغلطت فى تشكيل كلمة وكان يوم مش فايت".





كشفت الفنانة صفاء الطوخى تفاصيل بدايتها مع الفن، كما تحدثت عن والديها الكاتب عبد الله الطوخى، والكاتبة فتحية العسال.