الإمام الأكبر يعزي إندونيسيا في ضحايا زلزال «سولاويسي»

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة إندونيسيا قيادة وشعبا، في ضحايا زلزال جزيرة "سولاويسي"، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب شعوب العالم مثل هذه الكوارث.









وكان قد تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.



