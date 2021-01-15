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ديني

الإمام الأكبر يعزي إندونيسيا في ضحايا زلزال «سولاويسي»

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:58 م
الإمام الأكبر يعزي
الإمام الأكبر يعزي إندونيسيا في ضحايا زلزال «سولاويسي»
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محمد شحتة
أعرب فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة إندونيسيا قيادة وشعبا، في ضحايا زلزال جزيرة "سولاويسي"، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب شعوب العالم مثل هذه الكوارث.


وكان قد تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

ونعى فضيلة الإمام الأكبر  الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي، أحدى أكبر قارئات  ومُحفظات القرآن سنًا، والتى أفنت عمرها فى تعليم وتدريس وإقراء كتاب الله. 
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