أخبار الفن| خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجاما.. ماجد المصري بحالة جديدة من الحجر الصحي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





طلبت الفنانة مي عمر من متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بالدعاء لخالها بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.





شارك الفنان ماجد المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





تستعد الفنانة أيتن عامر، لمفاجأة جمهورها، بالدخول لعالم الغناء الاحترافي للمرة الأولى، عقب مطالبات عديدة من قبل محبيها للتوجه للغناء، لما تتمتع به من صوت مميز.





حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الماضية، بعدما أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح -بطلة برنامج SNL بالعربي- عن خطبتها لـ المخرج سامح عبد العزيز، واستعدادهما للزواج.



