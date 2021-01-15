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حوادث

القبض على مزارع هارب من مؤبد بالمنيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:10 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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ايمن رياض
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على مزارع  محكوم عليه بالمؤبد  تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة بالقبض على فلاح محكوم عليه بالمؤبد وسبق اتهامه بجناية سلاح ناري بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية بقيادة بقيادة العميد هشام حمزة مأمور مركز العدوة والرائد محمد صلاح رئيس مباحث العدوة تم استهداف وضبط المدعو ويدعى "م . ن . ر" 55 عاما فلاح ومقيم بإحدى قرى بمركز العدوة، وذلك بسبب صدور الحكم عليه بالمؤبد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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