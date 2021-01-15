القبض على مزارع هارب من مؤبد بالمنيا

الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على مزارع محكوم عليه بالمؤبد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ألقت





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تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة بالقبض على فلاح محكوم عليه بالمؤبد وسبق اتهامه بجناية سلاح ناري بدون ترخيص.



