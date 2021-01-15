مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال عملة بعقار تحت الإنشاء بمدينة المنصورة الجديدة

لقي سباك مصرعه صعقا بالتيار الكهربي وذلك خلال استخدامة "هيلتي" يستخدم لتكسير الخرسانة بعقار تحت الإنشاء بمدينة المنصورة الجديدة بالدقهلية





كان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوصول عامل جثة هامدة – ادعاء صعق كهربائي.





انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد أحمد لطفي، رئيس المباحث، بالفحص تبين وجود جثة "هيثم.ف.إ.د"،32عاما، سباك، ومقيم القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية .





وبسؤال كل من "وائل.ا.ي"،25عاما، ساك، و"عابد.ز.ع"،21عاما، سباك وبقيمان بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة، اقرا انة اثناء قيامهما والمتوفي بالعمل بعقار تحت الإنشاء بمنطقة المنصورة الجديدة طرف احدي شركات المقاولات استخدم المتوفى "هيلتي"، صعقه التيار الكهربائي، مما أدى الى وفاته ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.



