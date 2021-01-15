وفاة ربة منزل وعامل في انهيار عقار وحائط بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها وعامل إثر انهيار عقار وحائط في حادثين منفصلين، تم نقل الجثتين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع عامل، وربة منزل، في حادثي انهيار عقارين منفصلين.





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«الأول» انهيار عقار مكون من دورين ، بقرية نزلة البدرمان بمركز دير مواس، وتسبب الحادث في مصرع هناء. ع. م ، 38 سنه، ربة منزل .





وفي الحادث الثاني لقى أحمد. ع. خ 22 سنه، عامل، مصرعه ومقيم بقرية بني على بمركز بني مزار، سقط علية حائط، أثناء القيام بأعمال الهدم، بمنزل بمدينة بني مزار .





تم نقل جثتي العامل وربة المنزل، إلى مشرحتي مستشفتي بني مزار ودير مواس، تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التحقيق.



