دون خسائر بشرية .. انهيار منزل مكون من 3 طوابق بـ ديروط

انهار مساء اليوم الجمعة، منزل مكون من 3 طوابق بشارع "مصبح" بمركز ديروط في محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز ديروط، يفيد ورود بلاغ من سكان شارع مصبح بمدينة ديروط بانهيار منزل مكون من 3 طوابق .





على الفور انتقل لموقع الحادث مأمور مركز ديروط وضباط وحدة المباحث وقوات الدفاع المدني والإنقاذ السريع والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل خالي من السكان ملك"عربي. ع. "صادر له قرار خطر داهم ولم يتم تنفيذ إزالته .









وقامت قوات الشرطة بفرض كردونا امنيا بمحيط المنزل المنهار لمنع مرور احد بجوار الأنقاض وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية .







