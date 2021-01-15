ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطلين وبحوزتهما 8 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائهم في المنصورة

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:08 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
همت الحسينى
تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطلين وبحوزتهما 8 طرب حشيش، قبل قيامهما بتوزيعها علي عملائهما بالمنصورة.

وكان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود معلومات- أكدتها التحريات السرية- لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة شرق الدلتا، باتجار كل من "محمد . أ.ع.ع " ٣٣  عاما عاطل ، ومقيم بمنطقة " عزبة الشال " دائرة قسم ثان المنصورة ، و محمد س.  ع. أ. ج"  ٢٩ عاما عاطل ، ومقيم بشارع " الدراسات " دائرة قسم ثان المنصورة في المواد المخدرة .

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطهما أثناء سيرهما في شارع "الدراسات" دائرة القسم مستقلان دراجة نارية " سكوتر "( بدون لوحات معدنية ) وضبط بحوزتهما " ٨" طربة لجوهر الحشيش المخدر  و "٥٠ " لفافة بداخلها ذات المخدر ، و ٢ " سلاح أبيض " كتر " ، و " ٢ " هاتف محمول ، مبلغ مالى ١١٠٠ جنيه"  . 

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما الغير  مشروعه  والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملائهما ، والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة ، والدراجة النارية للتنقل .
 
وحرر عن ذلك المحضر برقم ٢٠٢١/٤/٥٧٩ جنايات قسم ثان المنصورة ، وجار العرض علي النيابة العامة .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور

القتل الرحيم.. إعدام حمامة سافرت من أمريكا لأستراليا.. ما القصة؟