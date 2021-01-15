ضبط عاطلين وبحوزتهما 8 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائهم في المنصورة

تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطلين وبحوزتهما 8 طرب حشيش، قبل قيامهما بتوزيعها علي عملائهما بالمنصورة





وكان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود معلومات- أكدتها التحريات السرية- لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة شرق الدلتا، باتجار كل من "محمد . أ.ع.ع " ٣٣ عاما عاطل ، ومقيم بمنطقة " عزبة الشال " دائرة قسم ثان المنصورة ، و محمد س. ع. أ. ج" ٢٩ عاما عاطل ، ومقيم بشارع " الدراسات " دائرة قسم ثان المنصورة في المواد المخدرة .





وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطهما أثناء سيرهما في شارع "الدراسات" دائرة القسم مستقلان دراجة نارية " سكوتر "( بدون لوحات معدنية ) وضبط بحوزتهما " ٨" طربة لجوهر الحشيش المخدر و "٥٠ " لفافة بداخلها ذات المخدر ، و ٢ " سلاح أبيض " كتر " ، و " ٢ " هاتف محمول ، مبلغ مالى ١١٠٠ جنيه" .





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما الغير مشروعه والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملائهما ، والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة ، والدراجة النارية للتنقل .