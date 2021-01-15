بالأسماء.. وصول أطباء البروتوكول لمستشفى العريش العام

وصل الي مستشفي العريش العام في شمال سيناء، اليوم الجمعه ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.





وقال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفي العريش العام ، ان الدفعة الجديدة تضم كلا من الدكتورة فاطمة عبد القادر عطية استاذ الكبد والجهاز الهضمي، ودكتور محمد محسن عطية، مدرس جراحة مخ واعصاب ، ودكتور هاني زهران محمد، مدرس مساعد جراحة مخ واعصاب ، ودكتور احمد سمير حسني ،استاذ مساعد جراحة اوعية ، ودكتور احمد علوان محمد ،مدرس جراحة قلب وصدر ، ودكتور محمود عبدة، ياسين مدرس جراحة عامة ،ودكتور تامر السعيد النعيمي ، استاذ مساعد جراحة عامة ،ودكتور محمد محسن ابو الفتوح، مدرس مساعد جراحة العظام ،ودكتور هشام احمد عبد المهيمن ، استاذ مساعد تخدير ، ودكتور يوسف محمد فهيم، استاذ أشعة.





وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة، ستقوم بالكشف الطبي علي المرضي بمستشفيات العريش العام وبئر العبد المركزي النموذجي ونخل من تخصصات صدر وجراحة عامه وتخدير ،وجراحة مخ واعصاب، واوعية دمويه، وجراحة قلب، وجراحة انف وإذن وعظام.





وأضاف شوكة أنه سيستمر وصول أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.





وكان قد نجح فريق أطباء من مستشفى العريش العام بالتعاون مع أطباء البرتوكول في إجراء عملية جراحية في المخ لرضيع حديث الولادة وتفريغ نزيف مزمن تحت الام الجافية بالمخ.





وقال الدكتور احمد منصور مدير المستشفي ، ان الرضيع وصل إلي مستشفي العريش العام مصاب بأضطراب في درجة الوعي وتوقف عن الرضاعة وارتفاع حاد في ضغط المخ. وبمساعدة الدكتور حسام المصري استشاري الاشعة التشخصية تبين وجود نزيف كبير مزمن في المخ والذي ادي الي حدوث ضغط علي الانسجة المخية ، والذي بدوره ادي إلي شلل حاد في وظائف الدم. وعلي الفور قام الطاقم الطبي من أطباء البروتوكول أساتذة جراحة المخ والاعصاب بتفريغ النزيف ، وتخفيف ضغط المخ الي ان حدث تحسن كبير في درجة وعي الرضيع و تعافيه وتحسن حالته الصحية.

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