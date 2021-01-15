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رياضة

تعليق نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:23 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
عبر أحمد سامي مدافع الفريق الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالفوز على فريق المقاولون العرب، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك على ملعب الدفاع الجوي.

وقال أحمد سامي، إن المباراة كانت صعبة، بعد التعادل في آخر مباراتين أمام البنك الأهلي ووادي دجلة، وكان علينا إيقاف نزيف النقاط، بالإضافة إلى أن المقاولون العرب يبحث كذلك عن الفوز لتحسين موقفه في جدول الدوري، وهو ما جعل المباراة غاية في الصعوبة.

وأضاف مدافع بيراميدز بأن الفريق كان في قمة تركيزه في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وهو ما نجحنا فيه في النهاية بالفوز بثلاثية نظيفة.

وأكد أن بعض الضغوط الملقاة على اللاعبين في الفترة الأخيرة، كانت كبيرة، والأهم في مباراة اليوم تحقيق الفوز، ففي بعض المباريات عليك تجميع النقاط.

وأوضح أن الفريق بعد الهدف الثاني استحوذ على مجريات المباراة، وجعل الفريق يقدم مستوى جيدا، كما أن المستوى سيتحسن بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وكشف أحمد سامي أن الكرة دائما تعطي للمجتهد، ولا يوجد لاعب يكسب باسمه والفوز بالملعب والجهد، افتقدنا الانسجام في الفترة الأخيرة.

وكشف أحمد سامي، عن أنه لا توجد أي مشكلات داخل الفريق لافتًا إلى أن جميع اللاعبين أصحاب داخل الملعب وخارجه لا توجد أي مشاكل بينا، من يتحدث عن مشكلات يأتي بدليل على هذا الكلام، ولكن نحن في كل الحالات نركز في الملعب فقط، سيظهر في المباريات المقبلة.
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