مدرب بيراميدز يكشف مكاسب الفوز على المقاولون العرب

قال محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز إن الفريق حقق مكاسب كثيرة بعد الفوز على المقاولون العرب، موضحا أن من أبرز المكاسب؛ هو الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعبون.





وأضاف أن الفوز على المقاولون العرب، أثبت أن لدينا لاعبين على مستوى كبير ، ولديهم القدرة على تحمل الضغوط خلال الفترة المقبلة.





وأشار المدرب إلى أن الفريق مقبل على مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة ولدينا كل الثقة في اللاعبين في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في المباريات وتقديم أداء مميز.



