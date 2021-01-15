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رياضة

مدرب بيراميدز يكشف مكاسب الفوز على المقاولون العرب

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:51 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
قال محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز إن الفريق حقق مكاسب كثيرة بعد الفوز على المقاولون العرب، موضحا أن من أبرز المكاسب؛ هو الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعبون.

وأضاف أن الفوز على المقاولون العرب، أثبت أن لدينا لاعبين على مستوى كبير، ولديهم القدرة على تحمل الضغوط خلال الفترة المقبلة.

وأشار المدرب إلى أن الفريق مقبل على مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة ولدينا كل الثقة في اللاعبين في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في المباريات وتقديم أداء مميز.

واختتم تصريحاته قائلا، أنه منذ أول مباراة في الدوري، والخسارة أمام الاتحاد، والفريق يتعرض لضغط، لكن لدينا لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ونجحت في تجاوز كل هذه الضغوط.
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