الأمعاء خرجت من البطن.. قصة حلاق الدقهلية| والده رفض ارتباطه بحبيبته فشق بطنه

أقدم حلاق بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، بالدقهلية على الانتحار بطعن نفسه بسكين في البطن وخروج الأمعاء الدقيقة ، وأصاب نفسه بجروح بالذقن والرسغ الأيمن وذلك بعد مشادة بينه وبين والده لرغبته فى السفر إلى دولة إيطاليا والزواج بإحدى الفتيات التي ربطته علاقة عاطفية بها خلال عمله بمدينة شرم الشيخ ورفض والده لذلك.





ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام لمركز شرطة شربين، بوصول "أحمد.ر.م.إ"،23 عاما، حلاق ومقيم قرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصاب بجرح نافذ بالبطن والفخذين والذقن والرسغ الايمن.





انتقل ضباط وحدة المباحث الى المستشفى، وبالفحص تبين قيام المصاب بإحداث اصابته بنفسه بآلة حادة سكين إثر حدوث مشادة كلامية مع والده لرغبته في السفر إلى إيطاليا والارتباط بفتاة تعرف إليها إبان عمله بمدينة شرم الشيخ ورفض والده.



