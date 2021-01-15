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فن

بكلمات جميلة ومؤثرة .. درة تشكر كل من هنأها بعيد ميلادها

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:25 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

نشرت الفنانة درة فيديو تهنئة أقاربها ومحبيها وأصدقائها بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت درة، قائلة: " أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر. شكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت أحتاجها. شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو 🤍 وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان 🤍 أحبّكم 🤍 نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا 🙏 🤍 i love you 🤍je vous aime".


واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، يوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، إذ ولدت في مثله عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.


وكانت "درة" قد ردت على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني وأحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".  


وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

 

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