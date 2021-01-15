بعد قليل.. قطع المياه عن المريوطية والهرم والطوابق لمدة 8 ساعات





وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6 .





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وطالبت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





كما أكدت على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن المناطق "المحصورة بين شارع المريوطية حتي شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتي منطقة الطوابق"، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الـ10 مساء اليوم الجمعة الموافق 15 /1 /2021 وحتي الساعة الـ6 صباح يوم غدا السبت الموافق 16 /1 /2021.