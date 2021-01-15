بعد قليل.. قطع المياه عن المريوطية والهرم والطوابق لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن المناطق "المحصورة بين شارع المريوطية حتي شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتي منطقة الطوابق"، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الـ10 مساء اليوم الجمعة الموافق 15 /1 /2021 وحتي الساعة الـ6 صباح يوم غدا السبت الموافق 16 /1 /2021.
وطالبت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6 .
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وطالبت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
كما أكدت على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.