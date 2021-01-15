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منوعات

سلالة جديدة من كورونا تغزو غابات الأمازون بالبرازيل

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف
ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في البرازيل غابات الأمازون، حيث ينتظر السكان المحليون الدموع إمدادات الأكسجين لإبقاء أقاربهم على قيد الحياة ويواجه الأطباء مهمة صعبة تتمثل في تحديد من يمكنه أن يبقى على قيد الحياة.

وفي أحد مستشفيات ماناوس ، حمل أحد الأقارب اليائس خزان أكسجين لحماته فقط لمساعدتها على التنفس لمدة ساعتين أخريين.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ارتفعت الإصابات إلى مستويات قياسية في البرازيل بعد اكتشاف نوع جديد من الفيروس ، الذي يعتقد أنه أكثر عدوى من السلالات السابقة ، مع وجود ماناوس في مركزه.

وتم الكشف عن السلالة الجديدة في ثلاثة مسافرين في اليابان زاروا ولاية أمازوناس مؤخرًا ، و قرر الوزراء البريطانيون بمنع السفر من أمريكا الجنوبية بأكملها والبرتغال لمنع انتشار السلالة الجديدة.
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