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اقتصاد

غدا.. تسليم 1656 شقة ضمن "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. تفاصيل

السبت 16/يناير/2021 - 01:28 ص
شقق دار مصر
شقق دار مصر
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آمنة عبدالعظيم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز  مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم غدا الأحد الموافق 17/1/2021، فى تسليم  1656 وحدة سكنية (69 عمارة)  بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع (دار مصر) بمنطقة الأندلس كود 211 ، 311، بمدينة القاهرة الجديدة.


وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام (342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329 – 328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343 – 344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309 - 308).


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وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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