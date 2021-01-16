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محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 9 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة

السبت 16/يناير/2021 - 04:01 ص
اليوم .. قطع الكهرباء
اليوم .. قطع الكهرباء عن 9 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة
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إبراهيم الهوارى
أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية فصل التيار الكهربائي، عن 9 قري وهى( الكسابية - عرب الغدير – كفر الحصافة - المنزلة - جزء من الدير- كفر طحوريا- الاربعين- نوب- نوب طحا) اليوم السبت 16 يناير الجارى.

ويأتى انقطاع التيار الكهربائى بسبب أعمال صيانه بمحطة محولات شبين القناطر حيث يبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

من جانبها أكدت المهندسة امال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية انه تم رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائيه استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء فى المحافظه بشكل عام 470 مليون جنيه.

وأشارت الى أنه تم صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.

وكان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة وقليوب للمرور على عدد من المشروعات ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والالتقاء بالمواطنين وحل مشاكلهم ميدانيًا بحضور المسئولين. 

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي حيث اكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل  حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من  45ـ 50م2.

وأشار المحافظ الى أن أعمال التطوير بدأت من أم  بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.

وتابع محافظ القليوبية أعمال وضع طبقة الأساس بالشارع، مؤكدا أن شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيكون محورا مروريا مهما سيقضي تماما علي الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة خصوصا بعد الانتهاء أيضًا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة.

ووجّه "الهجان" للأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها.
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