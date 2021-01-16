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اقتصاد

الأحد.. بدء تسليم أراضي "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بدمياط الجديدة

السبت 16/يناير/2021 - 04:03 ص
أراضى
أراضى
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آمنة عبدالعظيم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم غدا  الأحد الموافق 17/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، فى تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزًا" و أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة "بيت الوطن" بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.


وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزًا، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 22، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع أرقام (23 – 31 – 33 – 34)، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 35 : 44، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 45 : 54، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 55 : 64، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 65 : 74، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 75 : 84، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 85 : 94، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 95 : 101، ومن 103 : 105، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 106 : 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021.


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على أن يتم تخصيص يومى الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.


وأضاف رئيس جهاز "دمياط الجديدة"، أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة بيت الوطن، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22 : 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 32 : 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42 : 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52 : 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62 : 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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