علوم حلوان: تقليل اعداد العاملين بالكلية للحد من انتشار فيروس كورونا.. التعليم عن بعد متميز ولم نواجه مشكلة فى تطبيقه... وبدء مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه أونلاين

عميد علوم حلوان





*اليوم انتهاء الدراسة وبدء إجازة منتصف العام

*التعليم اون لاين لم يواجه اى مشاكل وسعدنا

* وتقليل اعداد العاملين بالكلية الحد من انتشار فيروس كورونا









قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، ان الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى اطلقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وان الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة تسير بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة .





وأضاف عماد ابو الدهب لـ "صدى البلد" أن الكلية انتهت اليوم من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021، وان إجازة منتصف العام تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم 20 فبراير .





وأشار أبو الدهب إلى أن التعليم الهجين لاقى تفاعلا كبيرا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية، تم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب وتسجيلها لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها.

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واضاف أن الكلية قللت اعداد العاملين داخل الكلية لمنع حدوث زحام أو تكدس وذلك ضمن إجراءات الحفاظ على الطلاب والعاملين ضد انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم إلى أن خطة تقليل العاملين تتم بدون أن تتسبب فى تعطيل أو تأخير العمل داخل الكلية





واشاد ابو الدهب بمنظومة التعليم الهجين (التعليم عن بعد) وان منظومة التعليم عن بعد ليست بجديدة حيث انها انطلقت مع بداية الدراسة فى العام الدراسى الجامعي والتى كانت من خطط وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان لتقليل الكثافات الطلابية داخل الجامعة وقاعة المحاضرات الحدد من انتشار فيروس كورونا





وأشار عميد كلية العلوم إلى أن بعد قرارات الحكومة استمرة الدراسة من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة بشكل كامل وبدون اى معوقات وأنه يتم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب وتسجيلها لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الالكترونية





ونوه ابو الدهب ان الكلية سوف تبداء فى مناقشة الرسائل العلمية ابتداء من اليوم وفق شروط وضوابط تم وضعوها وانه تم توفير الدراسة من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة (ميكروسوفت تيم)، وتم رفع المناهج عليها لطلاب الدراسات العليا وتم التواصل معهم على المنصة التعليمية ،وان الكلية كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل والابحاث العلمية لطلبة الدراسات العليا فى خلال الاسبوعين الماضين وقد تقرر عودتها ابتداء من اليوم .







