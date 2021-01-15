ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

شاركت ليلى أحمد زاهر متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها الطبيعي، وحرصت على الظهور بإطلالة مميزة باللونين الأبيض والأسود، وارتدت شابوه كلاسيكي اسود.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.