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وزيرة الهجرة: رعاية الرئيس السيسى لمؤتمر مصر تستطيع تزيده تشريفًا

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:18 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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حمزة شعيب
قالت السفيرة النبيلة مكرم  وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن رعاية الرئيس السيسى، لمؤتمر مصر تستطيع تزيده تشريفًا، وتؤكد رغبة مصر في النهوض بقطاع الصناعة والتجارة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات الرئيس إلى للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأشارت إلى أن قرار وزارة الهجرة بعقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بقطاع الصناعة للنهوض به، والذي يعد من أهم العوامل لتحقيق التنمية للاقتصاد المصري والدولة المصرية بشكل عام.

ونوهت إلى أنه نتيجة لانتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد تم عقد عدد من الندوات الحوارية التحضيرية للمؤتمر عبر تقنية الفيديوكونفرانس في عدة مجالات.
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