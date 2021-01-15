جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة متحللة وسط الزراعات بالقرب من مقابر المطرية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور عدد من أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية على جثة متحللة وسط الأراضى الزراعية، بكامل ملابسها، بالقرب من المقابر. الأجهزةالأمنية





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من الأهالى، يفيد بالعثور على جثة وسط الأراضي بمنطقة المزرعة بأول المطرية، بالقرب من المقابر ، فى وضع تحلل كامل.





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة التى أبلغ عنها الأهالى فى حالة تحلل تام، وترتدى ملابس شتوية بلوفر وبنطلون.





وأفادت المعاينة الأولية أن الجثة قد مرت فترة كبيرة على وفاتها تقارب العام ولم يتحدد أى معلومات أخرى ولم يتم التعرف عليها وتشير المؤشرات الأولية أنها لشاب فى العقد الثانى أو الثالث من العمر.





وأُودعت الجثة، مستشفى المطرية المركزى ، على ذمة تصرفات النيابة.



