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رياضة

بنى سويف يختتم استعداداته لمواجهة الإعلاميين

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:39 م
بنى سويف يختتم استعداداته
بنى سويف يختتم استعداداته بقوة لمواجهة الإعلاميين
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محمد عبدالحليم
اختتم الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى استعداداته المكثفة لمواجهة ضيفه، الإعلاميين، في المباراة التى ستجمع بينهما على بملعب استاد بنى سويف الرياضى، غدا، ضمن الجولة التاسعة بدورى القسم الثاني في المجموعة الأولى.

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وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى محمد يوسف والجهاز المعاون على الاجتماع مع اللاعبين قبل بدء المران وذلك للتأكيد على أهمية حصد الثلاث نقاط والاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية.

فيما خاض رباعى حراس المرمى شريف مدحت ومحمود جمال ومصطفى حطيبة ومحمود عبد النبي تدريبات منفردة تحت قيادة نبيل شعبان مدرب حراس المرمى.

واطمأن الجهاز الفنى لبنى سويف على حالة جميع اللاعبين وعدم وجود غيابات باستثناء الثنائى حسن عبده واسلام شرقية اللذان خضعا لعملية جراحية مطلع الأسبوع الحالى نتيجة إصابتهم بقطع بالرباط الصليبي بجانب عبد الله عبد العظيم الذى يعانى من كدمة بالظهر.

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وأكد " يوسف " أهمية المباراة القادمة للفريق أمام الإعلاميين والمقرر إقامتها السبت بملعب استاد بنى سويف فى إطار الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وقال محمد يوسف : الإعلاميين فريق محترم فنيا ويقوده ياسر الكنانى كمدير فني وحقق نتائج طيبة منذ بداية الموسم مع الفريق.
بنى سويف يختتم استعداداته لمواجهة الإعلاميين
بنى سويف يختتم استعداداته لمواجهة الإعلاميين
بنى سويف يختتم استعداداته لمواجهة الإعلاميين
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